Nuova vita per i terreni confiscati ex Libera | al via bando per uso gratuito del Comune

L’assegnazione dell’area agricola in contrada Canali a Mesagne avrà valore per tre stagioni estive, fino all’ottobre 2029 MESAGNE - Il Comune di Mesagne ha pubblicato un bando per l’assegnazione, in concessione d’uso a titolo gratuito, dei terreni agricoli in contrada Canali, in passato confiscati alla criminalità organizzata e durante gli anni scorsi in uso all’associazione antimafia Libera. Dal bando è esclusa la concessione dei fabbricati. L’accordo con il soggetto vincitore del bando (raggiungibile a questo link) partirà dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2029, periodo corrispondente a tre stagioni agricole. Non potrà essere possibile procedere a eventuale rinnovo del contratto fatta salva la facoltà riconosciuta al Comune di procedere a eventuale proroga del contratto per il tempo strettamente necessario per l’individuazione di nuovo soggetto concessionario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

