Accordo per Villa Cuturi Concessione per 20 anni in comodato d’uso gratuito dalla Provincia al Comune

È stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Massa e la Provincia per la concessione in comodato d’uso gratuito di Villa Cuturi, con una durata di 20 anni. L’accordo mira alla riqualificazione e valorizzazione della storica villa, promuovendone il recupero e la fruizione pubblica, in un progetto condiviso di tutela e sviluppo del patrimonio locale.

Firmato il protocollo d’intesa tra Comune di Massa e Provincia per la riqualificazione e valorizzazione di Villa Cuturi. L’accordo è finalizzato alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione di Villa Cuturi, storico edificio affacciato sul lungomare di Marina di Massa e da sempre punto di riferimento culturale e identitario per la comunità. L’accordo prevede la concessione in comodato d’uso gratuito per 20 anni dell’immobile – di proprietà della Provincia – al Comune di Massa, che si impegnerà a programmare e sostenere gli interventi necessari alla riqualificazione, alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza del bene. Lanazione.it Accordo per Villa Cuturi. Concessione per 20 anni in comodato d’uso gratuito dalla Provincia al Comune - Soddisfatti Persiani e Lorenzetti: "Investiamo in cultura, accoglienza e qualità urbana". msn.com

