Basket Ribera via libera all’uso della palestra | il Tar sospende la revoca del Comune
Il Tar di Palermo ha sospeso il provvedimento del Comune di Ribera che disponeva la revoca della concessione della palestra “Navarro” all’Associazione sportiva dilettantistica Basket Ribera. La decisione è arrivata in accoglimento della domanda cautelare presentata dagli avvocati Luigi Fazio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
