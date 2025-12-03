Basket Ribera via libera all’uso della palestra | il Tar sospende la revoca del Comune

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar di Palermo ha sospeso il provvedimento del Comune di Ribera che disponeva la revoca della concessione della palestra “Navarro” all’Associazione sportiva dilettantistica Basket Ribera. La decisione è arrivata in accoglimento della domanda cautelare presentata dagli avvocati Luigi Fazio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

