Autostrada A1 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa-Reggello

Sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa-Reggello, in direzione Roma, si registra ancora una coda di circa 6 chilometri. La situazione del traffico migliora, ma ci sono ancora rallentamenti importanti. La circolazione non è più bloccata del tutto, però molti veicoli sono ancora fermi o procedono a passo d’uomo. La giornata resta difficile per chi viaggia in quella tratta.

Nelle prossime ore, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso durante la notte.

La notte tra sabato e domenica, il tratto dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze sud sarà chiuso in entrambe le direzioni.

