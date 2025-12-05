Lombardia Style l’artigianato che diventa moda e design | a Palazzo Lombardia la nuova vetrina dell’eccellenza italiana

Il 4 dicembre, a quasi cento metri d’altezza, Palazzo Lombardia si è trasformato in un osservatorio privilegiato sul nuovo linguaggio del saper fare italiano. Non un semplice evento istituzionale, ma una dichiarazione d’intenti: mostrare come l’artigianato lombardo – quello vero, che nasce nei laboratori e vive nelle mani di chi conosce il mestiere – stia diventando oggi un codice estetico e culturale capace di competere nella scena globale della moda e del design. Nel Belvedere “Silvio Berlusconi”, lo skyline ha fatto da cornice a Lombardia Style – Premium Brands, un racconto vivo di tradizioni che si rinnovano, di lavorazioni antiche reinterpretate attraverso creatività, tecnologia, ricerca di materiali e nuovi linguaggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

