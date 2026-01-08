BusForFuncom CNA Lombardia e CNA Veneto | siglato accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio in vista del 2026

BusForFun.com, CNA Lombardia e CNA Veneto hanno firmato un accordo strategico per la fornitura di mezzi di autonoleggio, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità sui territori lombardo e veneto in vista del 2026. L’intesa, valida per il prossimo biennio, mira a migliorare l’offerta di servizi di noleggio con conducente e autobus, sostenendo le esigenze di mobilità regionale con un approccio collaborativo e sostenibile.

Una nuova alleanza strategica prende forma sull' asse Lombardia-Veneto in vista del 2026. BusForFun.com Srl e le rappresentanze regionali di CNA Lombardia e CNA Veneto e annunciano di aver sottoscritto un accordo quadro volto a potenziare l'offerta di mobilità integrata sui territori, garantendo la fornitura di servizi di noleggio con conducente (NCC) e autobus per il prossimo biennio. Al centro della collaborazione vi è l'obiettivo condiviso di evolvere il concetto di trasporto passeggeri. Le parti si impegnano a sviluppare una mobilità che non sia solo efficiente, ma che risponda a precisi criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

