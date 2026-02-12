La Juventus si muove sul mercato e pensa a un nuovo scambio con l’Aston Villa. Dopo il ritorno in campo di Luciano Spalletti, i bianconeri cercano rinforzi a centrocampo. Douglas Luiz potrebbe lasciare i Villans e tornare in Italia, questa volta in maglia bianconera, come sostituto di Cambiaso. La trattativa sembra in fase avanzata, con i due club pronti a definire i dettagli. Intanto, la Juve spera di approfittare di questa occasione per rafforzare la squadra e tornare a competere ai livelli di prima.

Il centrocampista brasiliano ha cambiato di nuovo maglia a gennaio: possibile un nuovo asse di mercato tra la Juventus e l’Aston Villa Luciano Spalletti ha rivitalizzato la Juventus dal suo arrivo alla Continassa, permettendo anche a diversi giocatori di cambiare marcia rispetto al passato. Juventus, scambio Douglas Luiz-Maatsen È sotto gli occhi di tutti il rendimento ad esempio di Kalulu, Locatelli e McKennie, con quest’ultimo entrato nelle grazie del mister di Certaldo che spinge per il rinnovo. Al contrario, invece, la cura Spalletti non ha funzionato per altri elementi della rosa bianconera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Douglas Luiz porta il sostituto di Cambiaso: pronto lo scambio con la Juve | CM

In questo video, Chiara Aleati e Marco Baridon analizzano le principali notizie di mercato, tra cui i rinnovi di Chiesa e Douglas Luiz, le possibilità di rinnovo per Cambiaso e i principali acquisti della Juventus a gennaio.

Questo articolo presenta il trasferimento di Douglas Luiz dall'Aston Villa al Nottingham Forest e il suo successivo ritorno all'Aston Villa.

