Nino Apreda presidente della nuova sezione di Napoli-Pozzuoli e Ischia dell' Ucid

AGI - Nasce la sezione di Napoli-Pozzuoli e Ischia dell'Ucid ( Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti ) segnando l'avvio di una nuova fase di presenza e di attività dell' associazione degli imprenditori cattolici sul territorio napoletano. Approvati l'atto costitutivo e lo statuto della nuova sezione. All'unanimità è stato eletto presidente l'imprenditore Nino Apreda, affiancato dal vicepresidente Giuseppe Cuomo e dal Segretario Maurizio Bianconcini. "La nascita della sezione napoletana segna un passaggio importante per il rilancio delle attività dell'Ucid Campana sul territorio", ha dichiarato Apreda.

