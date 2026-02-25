novellara rapina il tassista armato di fucile

Novellara (Reggio Emilia), 25 febbraio 2026 – Una corsa che difficilmente potrà dimenticare, un tassista reggiano di 40 anni, che ieri si è ritrovato in auto un cliente armato di fucile, che lo ha aggredito e rapinato del borsello. E’ accaduto nel pomeriggio, con l’intervento dei carabinieri di Novellara e del Radiomobile di Guastalla che ha permesso di arrestare un marocchino di 26 anni, abitante a Correggio, per rapina aggravata. Arrestato anche un altro marocchino, di 38 anni, abitante a Novellara, dove il connazionale in fuga aveva trovato rifugio. I carabinieri, nella perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto pure sei dosi di cocaina pronte allo spaccio e una somma di tremila euro in contanti. L’uomo, che si è opposto al controllo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il tassista ha fatto salire a bordo il cliente, nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio, chiedendo di essere accompagnato in un casolare abbandonato sulla strada provinciale sud a Novellara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

