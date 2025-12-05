Ancona arrestato in Francia il tunisino latitante | condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti

Cittadino tunisino arrestato in Francia ed estradato in Italia per maltrattamenti e violenza sessuale sulla ex moglie ad Ancona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ancona arrestato in francia il tunisino latitante condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti

© Notizie.virgilio.it - Ancona, arrestato in Francia il tunisino latitante: condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti

ancona arrestato francia tunisinoAncona, arrestato in Francia il tunisino latitante: condannato a 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti - Cittadino tunisino arrestato in Francia ed estradato in Italia per maltrattamenti e violenza sessuale sulla ex moglie ad Ancona. Riporta virgilio.it

