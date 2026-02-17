Fenerbahce-Nottingham Forest Europa League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il Nottingham Forest ha conquistato la qualificazione in Europa League dopo aver superato le tante insidie della fase a gironi, ma oggi affronta un Fenerbahce che sta giocando con grande fiducia e determinazione. La squadra turca, reduce da una serie di vittorie consecutive in campionato, punta a consolidare il suo cammino europeo. La partita si gioca alle 18:45, e le formazioni sono pronte a scendere in campo con entusiasmo e voglia di ottenere un risultato importante.

Il Nottingham Forest tra tante difficoltà è riuscito a passare la fase a gironi di Europa League, ma troverà quest'oggi davanti un Fenerbahce in gran forma. I sari kartallar da quando siede Tedesco in panchina hanno perso appena 3 gare e sono impegnati in un appassionante testa a testa contro il Galatasaray in campionato. Una squadra che ha grande qualità sia nei titolari che.