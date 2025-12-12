Nottingham Forest-Tottenham domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia nei Tricky Trees

Domenica 14 dicembre 2025 alle 15:00 si affrontano Nottingham Forest e Tottenham, due squadre con obiettivi e stati di forma diversi. L'articolo fornisce formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa sfida di Premier League, con un focus sulla fiducia nei Tricky Trees e sulle ultime prestazioni delle due compagini.

Il Nottingham Forest è tornato da Utrecht con una vittoria che ha sistemato un po’ una classifica di Europa league non brillantissima ma nelle ultime tre giornate di Premier League ha battuto il solo Wolverhampton per cui è proprio in patria che, nonostante con Sean Dyche si siano visti dei chiari progressi, le cose non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Pronostico Nottingham Forest-Tottenham: rivincita Spurs - Tottenham è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Nottingham Forest vs Tottenham – 14 Dicembre 2025 - Tottenham apre un pomeriggio intenso di Premier League, in programma il 14 Dicembre 2025 alle 15:00 al City Ground. news-sports.it

