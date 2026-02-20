Scomparse a Melito ore di ansia per Anna e Laura | hanno 15 anni ricerche in corso

Anna Angiolino e Laura Fabozzi sono scomparse a Melito, creando preoccupazione tra familiari e amici. La causa sembra essere una fuga improvvisa, anche se non si conoscono ancora i motivi. Le due ragazze sono state viste l’ultima volta mentre si allontanavano da casa con uno zaino in spalla. Da ore, le forze dell’ordine cercano di rintracciarle, mentre i genitori chiedono aiuto per ritrovarle. La comunità si mobilita, sperando in un lieto ritorno.

Ore di forte apprensione a Melito per la scomparsa di Anna Angiolino e Laura Fabozzi, entrambe di 15 anni. Le due adolescenti risultano irreperibili e le famiglie, profondamente preoccupate, hanno lanciato un appello pubblico affinché chiunque abbia informazioni utili possa farsi avanti. Secondo quanto riferito, l’ultimo avvistamento delle due ragazze risale a via Roma a Melito, nei pressi della filiale UniCredit. Da quel momento si sono perse le loro tracce e ogni tentativo di contatto si è rivelato vano. Le ricerche di Anna Angiolino e Laura Fabozzi sono attualmente in corso. Le famiglie hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire gli ultimi spostamenti delle due 15enni e raccogliere eventuali testimonianze.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

