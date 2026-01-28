Non si hanno sue notizie dal 25 gennaio | ricerche in tutto il Lazio per la 17enne Eva
La polizia e i vigili del fuoco cercano ancora Eva Mbaye, la ragazza scomparsa a Roma il 25 gennaio. Da allora, nessuna traccia di lei. Le ricerche si sono estese in tutto il Lazio, ma finora senza risultati. La famiglia chiede aiuto e spera in un miracolo.
Si segnala la scomparsa di Eva Mbaye, una ragazza di 17 anni, avvenuta il 25 gennaio 2026 a Roma. La giovane è stata vista per l'ultima volta intorno alle ore 17.00, quando si è allontanata dalla zona di Ponte di Nona, dirigendosi verso stazioni ferroviarie e fermate dei pullman. Descrizione della scomparsa. Eva è alta 1,60 m, con capelli neri e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans chiari e una giacca bianca e rossa. Le autorità invitano a prestare attenzione a eventuali avvistamenti nelle stazioni ferroviarie e lungo le fermate dei pullman.
