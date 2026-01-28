La polizia e i vigili del fuoco cercano ancora Eva Mbaye, la ragazza scomparsa a Roma il 25 gennaio. Da allora, nessuna traccia di lei. Le ricerche si sono estese in tutto il Lazio, ma finora senza risultati. La famiglia chiede aiuto e spera in un miracolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si segnala la scomparsa di Eva Mbaye, una ragazza di 17 anni, avvenuta il 25 gennaio 2026 a Roma. La giovane è stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 17.00, quando si è allontanata dalla zona di Ponte di Nona, dirigendosi verso stazioni ferroviarie e fermate dei pullman. Descrizione della scomparsa. Eva è alta 1,60 m, con capelli neri e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans chiari e una giacca bianca e rossa. Le autorità invitano a prestare attenzione a eventuali avvistamenti nelle stazioni ferroviarie e lungo le fermate dei pullman. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Non si hanno sue notizie dal 25 gennaio: ricerche in tutto il Lazio per la 17enne Eva

Approfondimenti su Eva Mbaye

Da ieri mattina non si hanno più notizie di Valentina Hurtado Flautero, 17 anni, scomparsa da una comunità a Roma.

Da oltre un mese, Elia Rosa, 33 anni, è scomparso dalla sua abitazione a Tor Marancia, nel Lazio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Eva Mbaye

Argomenti discussi: Scomparsa 14enne, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce a Milano; Diego, scomparso a 14 anni. Il suo paese scende in piazza. È stato plagiato sui social; Erik trovato alla stazione di Budapest: non si avevano sue notizie da martedì; Morte di Davide Borgione a Torino, indagati due sciacalli e un automobilista.

Sofia Napolitano, da due giorni non si hanno più sue notizie. L’appello della madre: Vi prego, se la vedete o avete informazioni contattate le forze dell’ordineDa due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne residente a Torino insieme alla famiglia. La ragazza è uscita di casa lunedì mattina dicendo di dover raggiungere l’università per ... blitzquotidiano.it

Angelo Universa Kuinkoung, 20enne si allontana da casa e scompare nel nulla: non si hanno sue notizie da 9 giorni. Ricerche in corsoPRATA DI PORDENONE - Angelo Universa Kuinkoung si è allontanato da casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Il 20enne, residente a Prata di Pordenone, è scomparso da giovedì 13 novembre intorno alle ... ilgazzettino.it

Lazio, il quadro aggiornato degli ultimi avvenimenti ULTIME NOTIZIE SULLA S.S. LAZIO – 25 GENNAIO 2026 Romagnoli resta alla Lazio – club smentisce mercato La S.S. Lazio ha pubblicato oggi una nota ufficiale con cui ribadisce che Alessio Romag - facebook.com facebook

Lazio-Napoli live dalle 12.30, probabili formazioni e ultime notizie sul match dell'Olimpico x.com