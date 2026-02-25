Non è autosufficiente Anziano lasciato da solo Denunciato il figlio

Il figlio di un anziano disabile è stato denunciato perché ha lasciato il padre solo per molte ore, senza assistenza né cure. La causa è il suo assenteismo prolungato, che ha messo in evidenza le sue carenze nel prendersi cura del genitore. L’uomo, residente a Massarosa, non si è presentato né ha fornito aiuto all’anziano durante il giorno e la notte. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine locali.

Lasciato per diverse ore del giorno e della notte senza assistenza e senza cure. Per questo la Procura di Lucca ha indagato un cinquantenne residente nel comune di Massarosa per abbandono dell’anziano padre disabile non autosufficiente. Tutto è nato dalla segnalazione inviata dai servizi sociali alla Polizia municipale di Massarosa due settimane fa. Nel documento si segnalava il perdurante stato di abbandono di un anziano non autosufficiente, lasciato solo per tutta la notte e buona parte del giorno, tanto che le sue urla venivano spesso sentite dai vicini, allarmati per la situazione. Dagli accertamenti eseguiti sul posto dalla Municipale dietro il coordinamento della comandante, Francesca Papasogli (nella foto) è emerso che l’anziano era seguito solo tra le 10 di mattina e mezzogiorno e poi tra le ore 16 e le 18 da due diverse badanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

