Truffato e lasciato al freddo | anziano derubato di 280mila euro

Un uomo di 80 anni, affetto da grave demenza, è stato vittima di una truffa che gli ha sottratto circa 280.000 euro. L’evento evidenzia le vulnerabilità degli anziani e la necessità di maggiore attenzione e tutela. Questa vicenda sottolinea l’importanza di sensibilizzare su rischi e prevenzione per le persone più fragili.

La notizia è brutale e non ammette attenuanti: un uomo di 80 anni, da quanto emerso affetto da una grave forma di demenza, è stato truffato e privato di quasi 280mila euro. Mentre il suo conto veniva prosciugato, lui era costretto a vivere in condizioni di estrema indigenza, in una casa senza. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

