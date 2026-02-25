I carabinieri fermano l’auto dopo un folle inseguimento chi c’era a bordo | Non dite niente a papà

Due episodi distinti, ma legati da una dinamica inquietantemente simile, hanno segnato la tarda serata di martedì 24 febbraio tra Napoli e la sua provincia. Protagonisti, in entrambi i casi, gruppi di minorenni alla guida di auto lanciate a folle velocità, tra inseguimenti, manovre pericolose e richieste disperate di non informare i genitori. Due storie che vanno ben oltre la semplice bravata adolescenziale e che raccontano una preoccupante deriva verso comportamenti rischiosi e violenti. Il primo episodio si è verificato intorno alle 23 nel capoluogo campano. I carabinieri della compagnia Stella hanno intimato l’alt a una Fiat Panda, ma l’auto non si è fermata. Da quel momento è scattato un inseguimento che si è protratto per circa 30 minuti, tra rotonde tagliate, guardrail abbattuti e manovre che hanno messo in pericolo automobilisti e passanti. La corsa si è conclusa a Villaricca, nella provincia partenopea, dove due degli occupanti hanno tentato la fuga a piedi prima di essere bloccati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Gravina di Catania, pusher 21enne arrestato dai Carabinieri dopo un folle inseguimento in auto

Leggi anche: Fugge al controllo e scappa tra le auto in transito: folle inseguimento in centro, poi l'arresto di un 33enne dopo l'aggressione ai carabinieri

Carabinieri lo fermano dopo un inseguimento folle! #carabinieri

Temi più discussi: Viadana, la notte brava del 21enne ubriaco al volante: i carabinieri lo fermano due volte e colleziona tre denunce; Controlli a tappeto nel Fermano: cinque denunce dei Carabinieri tra Petritoli, Fermo e l’entroterra; Napoli, minorenni incontrollati: carabinieri arrestano due ragazzini e ne denunciano uno. Non lo dite a papà; Fermano, controlli dei Carabinieri: denunce per insolvenza fraudolenta, violazioni e simulazione di reato.

Minorenni in fuga a 150 chilometri orari inseguiti dai carabinieri per le strade di NapoliE' quanto emerso durante i controlli dei carabinieri a Napoli. Sono le 23, almeno due ragazzini coinvolti e un inseguimento durato 30 minuti. I carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l'alt ... ansa.it

Inseguimenti a Napoli, due gruppi di minorenni al volante fermati dai carabinieriEra quasi mezzanotte quando i carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con tre giovanissimi a bordo. L’auto non si è fermata, dando il via a un inseguimento ... magazinepragma.com

Incassano soldi per due vendite online e scompaiono, denunciati. Nel Fermano carabinieri scoprono venditori bluff di pneumatici e di uno strumento musicale #ANSA x.com

I carabinieri sanzionano il presidente del circolo per varie irregolarità burocratiche e fermano il concerto: nel locale potevano accedere solo i soci ma erano presenti anche spettatori paganti - facebook.com facebook