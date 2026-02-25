NoListeNoBersagli | fash mob domani davanti a 10 ospedali toscani

Firenze, 25 febbraio 2026 - Dieci ospedali toscani mobilitati, domani, 26 febbraio, «in difesa delle Ong e contro la contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza». L’iniziativa, denominata #NoListeNoBersagli prevede la promozione di una petizione e l’organizzazione di alcuni flash mob davanti a una sessantina di strutture sanitarie di tutta Italia. Gli ospedali coinvolti In Toscana sono coinvolti nei flash mob una decina di ospedali tra le province di Firenze, Prato, Lucca, Livorno e Pisa. A Firenze, in particolare, i flash mob si terranno di fronte agli ospedali di Careggi alle ore 14, al San Giovanni di Dio (Torregalli) sempre alle ore 14 e al Meyer alle ore 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

