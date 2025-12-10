Flash mob sanitari italiani per Gaza oggi 10 dicembre 51 ospedali partecipano a mobilitazione nazionale nella giornata mondiale dei diritti umani
Il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, 51 ospedali italiani hanno partecipato a una mobilitazione nazionale. I sanitari si sono uniti in flash mob e iniziative online per chiedere la liberazione dei colleghi palestinesi detenuti e sostenere gli ospedali di Gaza, promuovendo solidarietà e attenzione su tematiche umanitarie di rilevanza internazionale.
Mobilitazione in 51 ospedali italiani per chiedere la liberazione dei sanitari palestinesi detenuti e sostenere gli ospedali di Gaza con una grande maratona solidale online Oggi, mercoledì 10 dicembre, i professionisti di 51 ospedali italiani hanno incrociato le braccia, unendosi alla mobilit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Flash mob negli ospedali di tutta Italia per Gaza: "Vengano liberati operatori sanitari palestinesi" Vai su X
Sessa A: pienamente riuscito il Flash Mob della CGIL Fp sezione di Sessa Aurunca dinanzi all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca per sensibilzzare sul problema delle violenze contro i sanitari del Nosocomio. Hanno partecipato anche i rappresentanti del - facebook.com Vai su Facebook
Giornata internazionale dei Diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza - (Adnkronos) – Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberaz ... Lo riporta msn.com
