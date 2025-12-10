Flash mob sanitari italiani per Gaza oggi 10 dicembre 51 ospedali partecipano a mobilitazione nazionale nella giornata mondiale dei diritti umani

Ilgiornaleditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani, 51 ospedali italiani hanno partecipato a una mobilitazione nazionale. I sanitari si sono uniti in flash mob e iniziative online per chiedere la liberazione dei colleghi palestinesi detenuti e sostenere gli ospedali di Gaza, promuovendo solidarietà e attenzione su tematiche umanitarie di rilevanza internazionale.

Mobilitazione in 51 ospedali italiani per chiedere la liberazione dei sanitari palestinesi detenuti e sostenere gli ospedali di Gaza con una grande maratona solidale online Oggi, mercoledì 10 dicembre, i professionisti di 51 ospedali italiani hanno incrociato le braccia, unendosi alla mobilit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flash mob sanitari italiani per gaza oggi 10 dicembre 51 ospedali partecipano a mobilitazione nazionale nella giornata mondiale dei diritti umani

© Ilgiornaleditalia.it - Flash mob sanitari italiani per Gaza, oggi 10 dicembre 51 ospedali partecipano a mobilitazione nazionale nella giornata mondiale dei diritti umani

flash mob sanitari italianiGiornata internazionale dei Diritti umani, flash mob in oltre 50 ospedali per Gaza - (Adnkronos) – Sono 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che oggi, mercoledì 10 dicembre, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberaz ... Lo riporta msn.com