( a skanews) — Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ritrae Le Bambole di Pezza durante un confronto con un operatore della sala stampa radio-tv dedicata al Festival di Sanremo. Nel filmato, le componenti della band rispondono con decisione a sollecitazioni provocatorie, dando vita a un dibattito acceso sul ruolo del femminismo e la parità di genere. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto La discussione ha preso le mosse da una domanda che mette in dubbio la rilevanza odierna del tema: «Non pensate che oggi, negli anni tremila oramai, questa contrapposizione sia un po’ vecchia?» Alla richiesta, la band ha replicato: « La parola femminista ci piace molto è importante in una società in cui ancora non c’è la parità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Noi vogliamo parità ovunque, non solo in casa»

Leggi anche:

Bambole di Pezza: «La parola femminista è importante in una società in cui ancora non c'è parità. Noi non vogliamo comandare in casa, vogliamo potere ovunque»

“Vogliamo potere ovunque, non solo in casa. Abbiamo paura di uscire e essere stuprate, questa non è parità di genere”: scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a Sanremo

Sanremo 2026, scontro tra le Bambole di Pezza e un giornalista sul femminismo

Temi più discussi: Sanremo, le Bambole di Pezza Le donne non dovrebbero avere potere in casa ma parità ovunque; 76° Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza e il loro manifesto femminista: Non vogliamo il potere in casa, lo vogliamo ovunque; Bambole Di Pezza, il botta e risposta col giornalista durante la conferenza stampa.

Sanremo 2026, scontro di fuoco tra un giornalista e Bambole di Pezza: Noi la parità di genere la vogliamo ovunqueSanremo 2026 è appena iniziato, ma già si respirano le prime polemiche: una di queste ha visto protagonista la band femminile Bambole di Pezza e un giornalista che ha contestato il loro testi consider ... comingsoon.it

Polemica tra un giornalista e la band Bambole di Pezza sul femminismo: Noi non vogliamo potere in casa, ma ovunqueDurante una conferenza stampa pomeridiana la band Bambole di Pezza risponde alla polemica sollevata da un giornalista, secondo cui non si può parlare ... fanpage.it

Attenzione: questo libro può davvero cambiare le cose. Irene Facheris centra il punto, perché se vogliamo la parità di genere, dobbiamo lavorare insieme uomini e donne. Perché se il problema è sistemico, la soluzione non può essere che collettiva. Leggetel - facebook.com facebook

Partecipa alla raccolta firme! Votare SÌ non è una scelta di campo politico, ma una scelta di civiltà giuridica. Troppo spesso il dibattito sulla giustizia è stato ridotto a uno scontro tra tifoserie. Noi riformisti vogliamo andare oltre i governi e rimettere al centro x.com