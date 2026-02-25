Sanremo Miss Italia contro Ditonellapiaga | Uso indebito del nome La cantante | Parlo di me

Roma, 25 febbraio 2026 – Dopo la prima serata di Sanremo, Miss Italia annuncia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome del concorso nel titolo di un brano inedito e del suo disco, in uscita il 10 aprile. La cantante risponde: “Non insulto nessuno”. È la prima polemica del Festival 2026. Le accuse di Miss Italia. Secondo l’organizzazione di Miss Italia, il testo della canzone (dal titolo proprio “Miss Italia”)  conterrebbe espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al concorso. Da qui la decisione di annunciare iniziative legali tramite gli avvocati Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca, per quello che viene definito un uso indebito del nome storico della competizione, marchio conosciuto e registrato. Il testo della canzone, secondo i legali, rivelerebbe una “condotta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione Miss Italia, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

