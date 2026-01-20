NerdPool presenta un approfondimento su Charlie Adlard, artista di grande rilievo nel mondo del fumetto. Conosciuto per aver illustrato la celebre serie The Walking Dead, Adlard ha contribuito a definire l’immagine visiva di un’opera che ha segnato una fase importante nel panorama dei fumetti. In questa analisi, esploreremo il suo percorso e il suo ruolo nel successo della serie.

Negli ultimi anni poche serie a fumetti hanno avuto un impatto pari o maggiore a quello di The Walking Dead, l’opera scritta da Robert Kirkman e disegnata per i primi numeri da Tony Moore e poi, per più di 15 anni, da Charlie Adlard. Dopo essersi dedicato a lungo a questo progetto, il disegnatore britannico è tornato di recente a lavorare in altre miniserie, come Damn Them All, con i testi di Si Spurrier, e Heretic, insieme a Robbie Morrison, entrambe pubblicate in Italia da saldaPress. Alla scorsa Lucca Comics & Games abbiamo avuto l’opportunità, insieme ad altre testate, di intervistare proprio Charlie Adlard e di parlare con lui dell’ultima opera e della sua carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool incontra Charlie Adlard

