NerdPool incontra Charlie Adlard
NerdPool presenta un approfondimento su Charlie Adlard, artista di grande rilievo nel mondo del fumetto. Conosciuto per aver illustrato la celebre serie The Walking Dead, Adlard ha contribuito a definire l’immagine visiva di un’opera che ha segnato una fase importante nel panorama dei fumetti. In questa analisi, esploreremo il suo percorso e il suo ruolo nel successo della serie.
Negli ultimi anni poche serie a fumetti hanno avuto un impatto pari o maggiore a quello di The Walking Dead, l’opera scritta da Robert Kirkman e disegnata per i primi numeri da Tony Moore e poi, per più di 15 anni, da Charlie Adlard. Dopo essersi dedicato a lungo a questo progetto, il disegnatore britannico è tornato di recente a lavorare in altre miniserie, come Damn Them All, con i testi di Si Spurrier, e Heretic, insieme a Robbie Morrison, entrambe pubblicate in Italia da saldaPress. Alla scorsa Lucca Comics & Games abbiamo avuto l’opportunità, insieme ad altre testate, di intervistare proprio Charlie Adlard e di parlare con lui dell’ultima opera e della sua carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
