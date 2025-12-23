nerdpool incontra emiliano tanzillo

NerdPool intervista Emiliano Tanzillo a proposito del nuovo volume di

Tra le ultime uscite pubblicate da saldaPress troviamo il secondo volume di Il cavaliere del drago, un racconto fantasy divenuto un caso editoriale in Francia e frutto di un lungo lavoro di ricerca sulle leggende del ciclo arturiano da parte di Emanuele Arioli, che è riuscito a trovare un manoscritto perduto da secoli. L’adattamento a fumetti ha preso vita grazie alle fantastiche tavole di Emiliano Tanzillo, che da anni collabora con Sergio Bonelli Editore e che abbiamo visto di recente anche in coppia con Barbara Baraldi su Carambolla, sempre edito da saldaPress. Durante Lucca Comics & Games abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con Emiliano, proprio riguardo al suo lavoro su Il cavaliere del drago, e vi lasciamo qui sotto l’intervista completa per scoprire retroscena e curiosità di un progetto editoriale che potrà riservare ancora delle belle sorprese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

