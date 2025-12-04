Arenzano rappresenta la Liguria al ' Borgo dei Borghi' di Rai 3 | come votare

Sarà Arenzano a rappresentare la Liguria nell’edizione 2026 della trasmissione di Rai 3 Il Borgo dei Borghi, che racconta l’Italia attraverso i suoi paesi più caratteristici. In attesa della messa in onda della puntata dedicata, fervono sul territorio i preparativi per sostenere il voto con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arenzano rappresenta la Liguria al 'Borgo dei Borghi' di Rai 3: come votare

