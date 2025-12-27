Le 11 Lune d’inverno Il borgo dei borghi fa il pieno di visitatori tra giochi e danze

PECCIOLI Grande successo a Peccioli per la prima giornata della dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, richiamando numerose famiglie e visitatori da tutta la Valdera e oltre provincia. L’iniziativa ad ingresso gratuito e promossa dal Comune di Peccioli insieme alla Fondazione Peccioliper, alle associazioni locali, ai commercianti e ai cittadini, ha confermato la capacità di unire intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio. Complice anche la giornata di sole, il centro storico ha ospitato spettacoli itineranti di musica, danza, teatro fisico e circo contemporaneo, offrendo un’esperienza diffusa e accessibile a pubblici di tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

