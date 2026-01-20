La comunità musicale internazionale piange la scomparsa del batterista dei Midnight Oil, deceduto all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. La sua figura ha contribuito in modo significativo alla storia della band e alla scena rock globale, lasciando un’eredità che resterà nel tempo.

Il mondo della musica internazionale è in lutto per la morte dello storico batterista dei Midnight Oil, deceduto all’età di 70 anni dopo una prolungata malattia legata a un cancro al pancreas. L’annuncio del decesso è stato diffuso martedì e ha rapidamente fatto il giro dei media internazionali, suscitando reazioni tra fan, colleghi e operatori del settore musicale. Mondo della musica in lutto. L’artista, originario di Sydney, aveva ricevuto la diagnosi circa tre anni fa, ma aveva scelto di rendere nota la propria condizione solo nell’aprile scorso. In quell’occasione aveva spiegato di voler sensibilizzare l’opinione pubblica su un tumore al pancreas spesso poco conosciuto e sottovalutato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ci sono parole”: lutto nella musica internazionale per la morte del batterista dei Midnight Oil

“Non ci sono parole, ci saranno solo canzoni”. Musica in lutto: l’addio e il dolore di tutta la bandIl mondo della musica piange la perdita dello storico batterista, scomparso all’età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas.

Lutto nella musica italiana, l’annuncio sulla morte del cantanteÈ stato annunciato il decesso di un noto cantante italiano, scomparso all’età di 68 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non ci sono parole per descrivere questo orrore; Qualcosa di incredibile, non ci avrei mai creduto. Il segreto è godermi i momenti le parole di Franzoni dopo il trionfo di Wengen; Disarmare le parole contro la violenza; Alcuni cani possono imparare un sacco di parole, come ci riescono?.

Vicini alla famiglia della nostra studentessa Non ci sono parole per esprimere questo dolore - Un grande dolore. Lo esprime Tiziana Tiengo (nella foto), preside dell’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio. Ritengo – ha scritto– che spetti a tutti noi, come a scuola, mantenere il ... ilrestodelcarlino.it

Ospedali, il nodo dei parcheggi - Non ci sono parole, sono venuto a conoscenza che all’ospedale Sant’Orsola parcheggiare l’auto costa circa 3 euro e 20 centesimi all’ora. Non ritengo giusto un costo del genere che ricade su persone ... ilrestodelcarlino.it

"Non ci sono parole, ci saranno solo canzoni". Musica in lutto: l'addio e il dolore di tutta la band facebook