John Elkann sta finalizzando la vendita del gruppo Gedi, proprietario di La Stampa. Nella sua lettera di domenica 14 dicembre 2025, Luciana Littizzetto esprime un lieve senso di ansia, ricordando che nel mondo ci sono aspetti che vanno oltre il denaro. La notizia segna un importante passaggio nel panorama dell'editoria italiana.

© Torinotoday.it - John Elkann vende La Stampa, Littizzetto "con un filo d'ansia" gli scrive la letterina: "Non ci sono solo i soldi nel mondo"

C'è la vendita in fase avanzata del gruppo Gedi da parte di John Elkann nella letterina di ieri, domenica 14 dicembre 2025, di Luciana Littizzetto. La comica torinese lavora anche per Radio Deejay ed è quindi, come gli ha ricordato, una sua dipendente a partita Iva e gli ha scritto “a nome di. Torinotoday.it

ELKANN VENDE STAMPA E REPUBBLICA AD AMICI DI TRUMP: ECCO PERCHÉ NON VEDONO L'ORA | Boni Castellane

John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano - In realtà, come è chiaro da tempo, sono mesi che Elkann discute con diversi interlocutori per definire la cifra della cessione del gruppo Gedi. torinotoday.it

John Elkann vende i media del gruppo GEDI: i giornalisti de La Stampa in protesta non fanno uscire il giornale - Clamoroso al gruppo GEDI dove John Elkann ha ufficiliazzato la vendita dei media del gruppo GEDI ad un investitore straniero, vibranti proteste sono arrivate anche da parte dell'Ordine Nazionale dei G ... news.fidelityhouse.eu

#Chiellini a Dazn sulle parole di John #Elkann: "Sono state parole forti, importanti, ma per chi lo conosce e lo vive poi quotidianamente non sono parole sorprendenti perchè è normale che sia così per me e per tante persone che hanno vissuto la Juventus in q - facebook.com facebook

L'AD di #Exor John #Elkann risponde a #Tether: «La #Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita» x.com