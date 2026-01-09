Tumore al seno e gene BRCA | verso cure su misura grazie alla scoperta dei ricercatori modenesi

Ricerca italiana scopre come le mutazioni del gene BRCA influenzino il tumore al seno e la sua prognosi. Lo studio, condotto dall’azienda ospedaliero-universitaria di Modena e dall’oncologia del Policlinico, sotto la guida del prof. Massimo Dominici, apre nuove possibilità per trattamenti più personalizzati. Questa scoperta rappresenta un passo importante verso terapie su misura per le pazienti affette da tumore mammario legato al gene BRCA.

L’azienda ospedaliero-universitaria di Modena, con l’oncologia del Policlinico, diretta dal prof. Massimo Dominici, è stata protagonista di uno studio internazionale che ha dimostrato come le mutazioni del gene Brca siano correlate al tipo di mutazione e alla prognosi del tumore mammario. Lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

