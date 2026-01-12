Dall’ansia alla pace | quanto può cambiarti la vita avere fiducia nello Spirito Santo

Dalla paura alla serenità, la fiducia nello Spirito Santo può trasformare il nostro approccio alla vita. Conoscere il Consolatore promesso da Gesù permette di trovare conforto e guida anche nei momenti più difficili. Imparare a ascoltare la sua voce nel silenzio del cuore può offrire pace e rinnovata speranza, rendendo più semplice affrontare le sfide quotidiane con maggiore forza e tranquillità.

