Luca Attanasio l’ambasciatore ucciso 5 anni fa in Congo | presenza che vive nei valori che ci ha trasmesso

Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, ha perso la vita cinque anni fa durante un attacco armato nel territorio. La causa dell’episodio è stata una rapina finita tragicamente, che ha coinvolto anche il suo collega. La sua morte ha suscitato profonde riflessioni sulla sicurezza dei diplomatici in zone a rischio. La sua presenza continua a essere ricordata attraverso iniziative pubbliche e testimonianze di chi lo ha conosciuto. La sua figura rimane un esempio di dedizione e coraggio.

Limbiate, 22 febbraio 2026 – Cinque anni fa Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo, fu ucciso in un attentato insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci. I due facevano parte di un convoglio del Programma alimentare dell'Onu, attaccato il 22 febbraio 2021 durante un trasferimento nei pressi della cittadina di Goma. Insieme a loro morì il loro autista Mustapha Milambo. Quel triplice delitto è rimasto senza responsabili. Oggi è il giorno del ricordo e l'occasione per tornare, ancora una volta, a chiedere verità e giustizia. Progetti speciali e ospedali di comunità A partire da Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore, che nel suo ricordo, insieme alla famiglia di Luca, si attiva per portare ovunque venga richiesta, la testimonianza di impegno e dialogo, principale eredità del marito.