Cremona | coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’auto giovane denunciato

Cremona, 20 dicembre 2025 – È finito con una denuncia il venerdì sera di un 24enne. Ieri sera, poco dopo le 21.30, durante il servizio di vigilanza del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Cremona, poco fuori dalla città, hanno controllato un giovane che si trovava alla guida della sua auto. I militari hanno notato che era particolarmente nervoso e lo hanno perquisito, controllando a fondo anche il veicolo. In una tasca gli hanno trovato un involucro contenente circa 7 grammi di hashish, detenuti per uso personale, mentre in un vano portaoggetti hanno scoperto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri, di cui il ragazzo non ha saputo giustificare il possesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona: coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’auto, giovane denunciato Leggi anche: In un vano portaoggetti dell'auto spunta un coltello a serramanico, uomo nei guai Leggi anche: Un lingotto d’oro di un chilo nel vano portaoggetti dell’auto: “Mi è arrivato in eredità” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cremona: coltello a serramanico nel vano portaoggetti dell’auto, giovane denunciato - I carabinieri hanno deciso di ispezionare il veicolo, notando il grande nervosismo del guidatore: scoperti anche 7 grammi di hashish ... ilgiorno.it

In giro con coltello e droga: - I carabinieri di Cremona hanno denunciato un 24enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e lo hanno segnalato alla Prefettura per stupefacenti. cremonaoggi.it

In giro con coltello e droga, denunciato 24enne - Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno sequestrato hashish e il serramanico, segnalando il giovane alle autorità competenti ... laprovinciacr.it

Previsioni del tempo: pioggia ricorrente per tutta la settimana su Cremona Ricordatevi l’ombrello (e non lasciatelo in giro come il tizio della foto che perde sempre tutto ) - facebook.com facebook

Tentata rapina con coltello in un supermercato, 30enne denunciato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.