A Mesagne uno stabilimento per turbine aeronautiche | investimento da 32 milioni di euro

A Mesagne, un nuovo stabilimento per turbine aeronautiche nasce grazie a un investimento di 32 milioni di euro. La scelta di aprire questa fabbrica deriva dalla richiesta crescente nel settore dell’aviazione e mira a creare posti di lavoro nella zona. L’impianto sorgerà in un’area industriale vicino alle principali vie di collegamento, facilitando così la logistica.

MESAGNE - Un investimento da 32 milioni di euro per la realizzazione di uno stabilimento industriale a Mesagne. La multinazionale Aero Alliance, joint venture tra Baker Hughes e GE Vernova, avvierà un polo produttivo nella zona industriale della città. Lo stabilimento sarà specializzato nella riparazione e nella manutenzione di componenti di turbine aeronautiche e aeroderivative. L'azienda offrirà nuova vita allo stabile che fino a qualche anno fa era in gestione come deposito all'azienda Ferrero, con cancello d'ingresso sulla complanare della strada statale 7 Taranto-Brindisi. Secondo le previsioni, le prime attività partiranno nel prossimo mese di giugno con tecnici e ingegneri del territorio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Mesagne, Aero Alliance apre un nuovo sito nel distretto aerospaziale, portando un investimento di 32 milioni di euro.

Sono iniziati i lavori per la ciclopedonale del Lago di Como, un progetto da 32 milioni di euro che collegherà Lecco ad Abbadia Lariana.

