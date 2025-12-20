Investe una donna e fugge | 36enne ferita alla testa trovata in strada si cercano testimoni
È successo nella notte a Canobbio, al confine con Lugano, poco dopo l’1.00, quando è stata segnalata la presenza di una persona ferita in strada.Secondo una prima ricostruzione, una cittadina svizzera di 36 anni, domiciliata nel Luganese, stava camminando in via dei Gelsi quando, all’incrocio con. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Giallo sulla donna trovata morta in casa a Napoli: aveva una ferita alla testa
Leggi anche: È morta la donna trovata in una pozza di sangue nel cortile di casa: aveva una ferita alla testa
Investe una donna e fugge: 36enne ferita alla testa trovata in strada, si cercano testimoni.
Investe una donna a Canobbio e fugge. La polizia cerca il pirata - Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Centrale d'allarme ... liberatv.ch
Investe una donna e fugge: 36enne ferita alla testa trovata in strada, si cercano testimoni - Secondo una prima ricostruzione, una cittadina svizzera di 36 anni, domiciliata nel Luganese, stava camminando in via dei Gelsi quando, all’incrocio con via Campagna, per cause che l’inchiesta dovrà ... quicomo.it
Pirata della strada investe una donna in Canton Ticino e fugge: 36enne in gravi condizioni - L'incidente è avvenuto questa notte a Canobbio, sul posto la polizia cantonale che cerca testimoni per poter risalire all'identità dell'automobilista che non si è fermato a prestare soccorso alla vitt ... varesenoi.it
Investe una donna mentre fa retromarcia, a processo con l’accusa di lesioni stradali - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.