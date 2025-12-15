sanremo 2026 nayt debutta in gara con prima che

Nayt si prepara a fare il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione, sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026 con Prima che. Nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all’inquietudine che caratterizzano l’essere umano, sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026 con Prima che. A ottobre 2025 pubblica Un uomo, il nuovo brano con cui nayt torna a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una semplice domanda, “com’è che si fa ad essere un uomo?”. Dopo il tour sold out nei club italiani della scorsa primavera, nayt si esibisce in una performance di livello assoluto in due live nei palasport, con una data al Palazzo dello Sport di Roma (23 ottobre) e una all’Unipol Forum di Milano (25 ottobre). Spettacolo.eu

