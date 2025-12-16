Nayt in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima che
NAYT, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione e che con la sua scrittura riesce a dare voce alla profondità e all'inquietudine che caratterizzano l'essere umano, sarà per la prima volta in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "PRIMA CHE", già disponibile in pre-save.
