navigavano sui social con lo smartphone durante la guida a rieti ritirate 10 patenti

10 patenti ritirate, questo il bilancio dei controlli intensificati dalla Polizia Stradale a Rieti contro l'uso del cellulare alla guida. L'operazione è stata condotta nelle ultime due settimane per contrastare comportamenti pericolosi al volante. I controlli contro l'uso del cellulare alla guida Il bilancio: dieci patenti ritirate Il contesto e le motivazioni dell'operazione I controlli contro l'uso del cellulare alla guida Nelle ultime due settimane le pattuglie della Polizia Stradale hanno rafforzato la loro presenza sulle strade di Rieti. L'obiettivo principale è stato quello di individuare e sanzionare gli automobilisti sorpresi a utilizzare lo smartphone durante la guida, un comportamento che rappresenta una delle principali cause di distrazione e di incidenti stradali. Gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Rieti hanno effettuato numerosi servizi di controllo specifici.

