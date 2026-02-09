Guida con il cellulare 39 patenti ritirate in sei mesi

La polizia municipale ha ritirato 39 patenti in sei mesi per aver usato il cellulare durante la guida. Gli agenti hanno intensificato i controlli, soprattutto nelle ultime settimane, e hanno fermato chi telefonava, scriveva o leggeva messaggi al volante. Sono numeri che dimostrano quanto sia ancora diffuso questo comportamento rischioso.

In sei mesi la polizia municipale ha ritirato 39 patenti per uso del cellulare durante la guida. I controlli, intensificati nelle ultime settimane, hanno riguardato non solo chi telefonava ma anche chi scriveva o leggeva messaggi mentre era al volante, comportamento che continua a essere tra le.

