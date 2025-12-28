Ubriachi alla guida 42enne fermata con 2,34 grammi litro | 6 patenti ritirate e 4 denunce

Durante le festività natalizie, i carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, fermando diversi conducenti sotto l’effetto di alcol. Tra questi, una donna di 42 anni trovata con un tasso alcolemico di 2,34 g/l, che ha portato al ritiro di sei patenti e a quattro denunce. Questo intervento mira a garantire la sicurezza sulle strade durante le festività.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.