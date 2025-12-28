Ubriachi alla guida 42enne fermata con 2,34 grammi litro | 6 patenti ritirate e 4 denunce
Durante le festività natalizie, i carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, fermando diversi conducenti sotto l’effetto di alcol. Tra questi, una donna di 42 anni trovata con un tasso alcolemico di 2,34 g/l, che ha portato al ritiro di sei patenti e a quattro denunce. Questo intervento mira a garantire la sicurezza sulle strade durante le festività.
Nel corso delle festività natalizie i carabinieri di Salsomaggiore Terme ha effettuato controlli alla circolazione stradale. L’attività di monitoraggio alla circolazione stradale ha consentito di sottoporre ad accertamenti con il precursore etilometrico per 75 persone. Di queste sei sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
