Nathan ha perso il bosco dove viveva con la famiglia a causa di un'ordinanza che ha chiuso l’area. La decisione ha lasciato i tre figli molto tristi, desiderosi di tornare alla loro casa e ai ricordi di un tempo. Nathan spiega che intendono rispettare le nuove regole italiane, ma non riescono a capire perché siano stati privati del loro luogo di libertà. La famiglia cerca una soluzione per tornare a vivere in modo stabile.

I tre figli «sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no». Lo dice Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco che dal novembre scorso vede i suoi tre figli, collocati in una struttura protetta dopo l’allontanamento deciso dall’autorità giudiziaria. La casa e l'Australia «Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli - dice a La Repubblica -, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La famiglia nel bosco accetta le regole italiane: ristrutturazione e allacci per riavere i figliLa famiglia nel bosco ha deciso di seguire le norme italiane per riavere i figli, a causa delle difficoltà legate alla loro separazione.

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanzaIl padre, Nathan Trevallion, non sarà presente al cenone di Capodanno con i figli.

Famiglia nel bosco, Nathan: «Accetteremo le regole italiane, ma non capisco ancora perché ci abbiano tolto il nostro paradiso»I tre figli «sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, disegni e cioccolato per la festa di NathanPALMOLI Nathan Trevallion ha trascorso il giorno del suo 52esimo compleanno nella casa famiglia di Vasto, dove dal 20 novembre scorso sono collocati i tre figli e Catherine. Nathan ieri ha ... ilmessaggero.it

Roy De Vita: «Grave ingiustizia sulla famiglia nel bosco». Sulla vicenda della famiglia nel bosco,critica duramente il ruolo della psicologa finita al centro delle polemiche per alcuni post pubblici contro la famiglia: chi si è già espresso in modo così netto può da - facebook.com facebook

I cinque restano separati. Famiglia nel bosco, Cate abbraccia la tutrice: “Credo nella giustizia”. Ma il Tribunale non si fida - la Repubblica repubblica.it/cronaca/2026/0… #bosco #Palmoli #bambini #famiglia x.com