Natale delle Meraviglie ad Agropoli | apre la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale
Il Natale delle Meraviglie di Agropoli si arricchisce quest’anno di una novità assoluta: la prima edizione della Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale, un’attrazione inedita per la città che, nei suoi primi tre giorni di apertura, ha già registrato centinaia di accessi accompagnati da commenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
A Montemignaio si accende il Natale: mercatino, 80 presepi e il percorso tra tradizioni e meraviglie del paese dell’albero di Natale
Palazzo dei Vescovi. Riapertura di Natale. Il percorso archeologico tra le antiche meraviglie
Natale 2025, Hong Kong è un paese delle meraviglie tra installazioni a tema e un albero di 20 metri
La nuova attrazione che punta ad arricchire il "Natale delle Meraviglie" con un percorso immersivo, stanze a tema e animazione per bambini - facebook.com Vai su Facebook
Luci, emozioni e meraviglie del Natale: la magia prende vita con gli eventi della settimana #inEmiliaRomagna! Scopri dove vivere tutto questo visiter.it/eventi Vai su X
