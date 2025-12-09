Natale delle Meraviglie ad Agropoli | apre la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale

Il Natale delle Meraviglie di Agropoli si arricchisce quest'anno di una novità assoluta: la prima edizione della Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale, un'attrazione inedita per la città che, nei suoi primi tre giorni di apertura, ha già registrato centinaia di accessi accompagnati da commenti.

