' La fabbrica degli Elfi'

Cataniatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 13.30, presso la 'Bacchetta magica', si terrà l'evento 'La fabbrica degli elfi'. Un'occasione speciale per immergersi nel magico mondo natalizio, tra attività e divertimento dedicati ai più piccoli. Un appuntamento imperdibile per vivere l’atmosfera delle feste in compagnia e scoprire i segreti degli elfi.

Sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, appuntamento alla 'Bacchetta magica' con l'evento dal titolo 'La fabbrica degli elfi'. Animazione e giochi con gli elfi, laboratorio creativo, incontro con Babbo Natale, area playground. Per informazioni telefonare al numero 340-6045508. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

