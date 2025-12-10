' La fabbrica degli Elfi'
Sabato 13 dicembre 2025, dalle 9.00 alle 13.30, presso la 'Bacchetta magica', si terrà l'evento 'La fabbrica degli elfi'. Un'occasione speciale per immergersi nel magico mondo natalizio, tra attività e divertimento dedicati ai più piccoli. Un appuntamento imperdibile per vivere l’atmosfera delle feste in compagnia e scoprire i segreti degli elfi.
Sabato 13 dicembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, appuntamento alla 'Bacchetta magica' con l'evento dal titolo 'La fabbrica degli elfi'. Animazione e giochi con gli elfi, laboratorio creativo, incontro con Babbo Natale, area playground. Per informazioni telefonare al numero 340-6045508. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Natale delle Meraviglie ad Agropoli | apre la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale - Zazoom Social News
Spettacoli laboratori per i più piccoli libri e biscotti | ecco la Fabbrica del Natale a Lucca - Zazoom Social News
"Natale delle Meraviglie" ad Agropoli: apre la Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale - Il Natale delle Meraviglie di Agropoli si arricchisce quest’anno di una novità assoluta: la prima edizione della Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale, un’attrazione inedita per la città che, nei suoi ... Lo riporta salernotoday.it
Se Babbo Natale “scappa”, gli elfi restano in città: ad Agropoli c’è la loro fabbrica - La nuova attrazione che punta ad arricchire il "Natale delle Meraviglie" con un percorso immersivo, stanze a tema e animazione per bambini ... Si legge su infocilento.it
RP NZ Visitando la " Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale" in piazza delle Repubblica di Agropoli. Vai su Facebook
? #Agropoli ha presentato la sua prima Fabbrica degli Elfi Nuova attrazione del Natale delle Meraviglie. Centinaia di accessi e riscontri positivi nei primi giorni di attivazione Vai su X
Tensione in aula a Napoli per la sentenza sullo scoppio di Ercolano primacampania.it
Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. ... calcionews24.com
Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia calcionews24.com
Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa quotidiano.net
Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi” primacampania.it
Aggressione ai giudici dopo la sentenza: caos in tribunale a Napoli dopo le condanne iltempo.it