Consiglio due mozioni ma maggioranza e minoranza schierano Perugia al fianco del popolo dell' Iran

In seguito alle recenti vicende in Iran, il consiglio comunale di Perugia ha approvato due mozioni, presentate da maggioranza e minoranza, volte a sostenere il popolo iraniano. Entrambe le iniziative evidenziano l’attenzione della città verso questioni di diritti umani e libertà, rafforzando l’impegno istituzionale nel supporto alle popolazioni colpite.

Approvate nell'ultima consiglio comunale due mozioni urgenti, di maggioranza e minoranza, entrambe dedicate alla situazione in Iran. Attraverso la mozione "Condanna delle gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell'Iran e sostegno al popolo iraniano", i consiglieri di maggioranza hanno chiesto un impegno formale dell'amministrazione cittadina contro un regime teocratico che vìola il pluralismo politico e i diritti fondamentali. Il documento sottolinea come, "a partire dalla fine del 2025, le proteste nate dalla crisi economica si siano trasformate in una vasta contestazione del governo clericale, stroncata da una risposta delle forze di polizia caratterizzata da armi da fuoco e pestaggi, con migliaia di vittime, inclusi minorenni.

