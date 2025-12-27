Negli ultimi mesi i selfie con le celebrità generati con l’IA hanno invaso TikTok e Instagram raggiungendo il picco proprio durante le festività natalizie, trasformandosi così in uno dei fenomeni digitali più discussi Prima era nata la tendenza dei selfie in ascensore con il proprio personaggio preferito. Poi, negli ultimi giorni, hanno cominciato a spopolare dei video selfie che mostrano gli utenti in compagnia dei propri idoli del cinema, delle serie TV o dei videogiochi. Brevi filmati creati grazie ad applicazioni particolari che, utilizzando l’intelligenza artificiale, riescono a ricreare ambientazioni del tutto fantastiche utilizzate dagli utenti per reinventare i loro profili e le loro interazioni sul web. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il video selfie con i vip che spopola sui social: ecco la tendenza di Natale

Leggi anche: Acqua con elettroliti e frutta, la “loaded water” spopola sui social: tutti i benefici (e i rischi) della nuova tendenza wellness

Leggi anche: Ecco perché Atreju spopola anche sui social

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il video selfie con i vip che spopola sui social: ecco la tendenza di Natale.

Un Selfie clamoroso: spopola il video del ragazzo che si fotografa vicino al treno - Il video che sta spopolando su YouTube è un selfie fatto da un ragazzo canadese, che ha pensato di auto- it.blastingnews.com

Onorata dell’articolo sul Corriere della Sera la mia Painting Christmas Cake spopola sui social ringrazio la giornalista Sofia Petti https://roma.corriere.it/notizie/diario-romano/25_dicembre_20/painting-christmas-cake - facebook.com facebook