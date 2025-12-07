Nasce una nuova finestra settimanale dedicata all’attualità e alle tradizioni | il format L’Approfondimento di Fast News Platform sbarca in radio e in TV
Un nuovo appuntamento informativo e culturale si aggiunge al panorama dei media italiani e statunitensi. Questa sera, alle 21:40 ora italiana (le 15:40 a New York ), Attilio Carbone ospiterà su WGBB Radio L’approfondimento realizzato da FastNewsPlatform.uk con la conduzione di Pino Cinquegrana, dedicato al tema del Natale e ai racconti legati alla tradizione. L’approfondimento si arricchisce anche della collaborazione con Radio Onda Verde 98 MHz, che ha scelto di trasmettere la striscia con cadenza settimanale: il sabato alle 17 e la domenica alle 19, in FM sul 98 nella Calabria centrale. Gli orari potranno essere aggiornati nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
