La casa editrice novarese che racconta il territorio e le sue eccellenze

Scopri la casa editrice novarese che trasmette la passione per il territorio e le sue eccellenze. Con un occhio attento alla cultura locale, Booksystem, sotto la guida di Francesca Giordano, ha recentemente pubblicato opere che celebrano la ricchezza e l’unicità del Piemonte orientale, offrendo al lettore un viaggio tra tradizioni, storie e identità di questa affascinante regione.

