La casa editrice novarese che racconta il territorio e le sue eccellenze
Scopri la casa editrice novarese che trasmette la passione per il territorio e le sue eccellenze. Con un occhio attento alla cultura locale, Booksystem, sotto la guida di Francesca Giordano, ha recentemente pubblicato opere che celebrano la ricchezza e l’unicità del Piemonte orientale, offrendo al lettore un viaggio tra tradizioni, storie e identità di questa affascinante regione.
Una piccola casa editrice che racconta un grande territorio. Nelle ultime settimane, infatti, la novarese Booksystem, guidata da Francesca Giordano, ha pubblicato titoli che raccontano la ricchezza culturale del Piemonte orientale. Tra questi il libro fotografico "Arte, artigianato e paesaggio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Vassalli: reading non stop a Novara durante camera ardente - La casa editrice novarese Interlinea, cui Sebastiano Vassalli era molto legato, ha organizzato una 'reading non stop' del suo capolavoro La Chimera durante la camera ardente. ansa.it
Nasce una Casa Editrice - I Daci Edizioni -
Cultura. La casa editrice del Gruppo Athesis con nomi di punta come Solomons, Verghese, Mc Dowell propone narrativa d'autore - facebook.com facebook
