NAS Salerno | chiusure e sanzioni per sicurezza alimentare

Ispezioni nelle province di Salerno, Avellino e Benevento: chiusi un supermercato e un reparto macelleria, sequestri in ristoranti e sanzioni amministrative Nuovi controlli NAS Salerno sicurezza alimentare nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno intensificato le verifiche presso supermercati e ristoranti. Nel capoluogo sannita è stato disposto il provvedimento di chiusura di un supermercato dopo un’ispezione congiunta con personale ASL. I militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie: sporco diffuso, ragnatele, pannelli della controsoffittatura danneggiati, mattonelle divelte, vetri rotti e assenza di barriere contro infestanti. Sono state rilevate anche celle frigorifere sporche, mancata sterilizzazione degli utensili nel reparto macelleria, stoccaggio non conforme degli alimenti e assenza di acqua calda e spogliatoi per il personale. 🔗 Leggi su Zon.it

Sicurezza alimentare, al Raineri-Marcora un incontro con Carabinieri Nas e AuslIl 13 gennaio alle ore 10 si terrà un incontro al Raineri-Marcora con Carabinieri Nas e Ausl, dedicato alla sicurezza alimentare.

Allarme sicurezza alimentare: maxi controlli del NAS sulle carni nel FrusinateIl NAS di Latina ha avviato una serie di controlli mirati sulla filiera delle carni nel territorio del Frusinate.

