Allarme sicurezza alimentare | maxi controlli del NAS sulle carni nel Frusinate

Il NAS di Latina ha avviato una serie di controlli mirati sulla filiera delle carni nel territorio del Frusinate. L'obiettivo è garantire il rispetto delle norme di sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Questi interventi si inseriscono in un'azione continua di monitoraggio e verifica, fondamentale per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari disponibili sul mercato locale.

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS di Latina sulla filiera della lavorazione e del sezionamento delle carni in provincia di Frosinone. Le ispezioni rientrano nella strategia operativa mensile disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, finalizzata a garantire.

