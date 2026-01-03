Depuratore di Naro Aica avvia la procedura negoziata
Aica ha avviato la prima fase della procedura negoziata per il depuratore di Naro, un passaggio importante per migliorare la gestione e la qualità del servizio idrico nel territorio. Questa fase rappresenta un passo concreto verso la risoluzione di un problema che da tempo interessa la comunità locale, con l’obiettivo di garantire interventi efficaci e duraturi.
Aica ha avviato la prima fase della procedura negoziata per l’intervento sul depuratore di Naro, segnando un passo decisivo verso la soluzione di un problema che da anni penalizza il territorio e la qualità del servizio idrico.L’iniziativa, finanziata con fondi del Pnrr, rientra nel programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
