Depuratore di Naro Aica avvia la procedura negoziata

Aica ha avviato la prima fase della procedura negoziata per il depuratore di Naro, un passaggio importante per migliorare la gestione e la qualità del servizio idrico nel territorio. Questa fase rappresenta un passo concreto verso la risoluzione di un problema che da tempo interessa la comunità locale, con l’obiettivo di garantire interventi efficaci e duraturi.

