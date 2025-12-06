Strage di cani a Canicattì esche avvelenate in contrada Giummello e vicino alla diga di Naro

Un cittadino di Canicattì ha segnalato un episodio di avvelenamento di cani randagi che sta destando forte preoccupazione. Secondo quanto riferito, sarebbero stati trovati due secchi contenenti pasta mescolata con lumachicida, uno in contrada Giummello e un altro nei pressi della diga di Naro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

