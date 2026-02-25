Napoli | traffico rivoluzionato ecco le vie bloccate fino ad aprile

Napoli si prepara a un cambiamento viabilistico: ecco come cambierà il traffico nel cuore della città. Dal 28 febbraio al 30 aprile, il centro storico di Napoli subirà modifiche alla circolazione per lavori di riqualificazione. Le strade coinvolte sono via Mezzocannone e via Sedile di Porto, con divieti e sensi unici che ridisegneranno il traffico cittadino. Il Comune ha annunciato un dispositivo temporaneo che altererà la mobilità in due delle vie più centrali della città. In via Mezzocannone, tra corso Umberto I e via Sedile di Porto, sarà vietato il transito veicolare. In via Sedile di Porto, tra via G. Summonte e via Mezzocannone, sarà istituito un senso unico verso via Mezzocannone. Infine, in via Mezzocannone tra via Sedile di Porto e via E. De Marinis, il senso unico sarà diretto verso via E. De Marinis. Questi interventi mirano a migliorare gli spazi urbani, ma per i napoletani e i turisti si prospetta un periodo di adattamento a nuove rotte e orari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

